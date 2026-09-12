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В Горном Алтае юный мотоциклист столкнулся с УАЗом и попал в больницу

В Горном Алтае юный мотоциклист столкнулся с УАЗом и попал в больницу

Мать подростка пояснила сотрудникам полиции, что сын самостоятельно накопил деньги на мотоцикл и купил его В селе Майма вечером 10 сентября мотоцикл под управлением 14-летнего подростка столкнулся с автомобилем УАЗ.

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