Снегопад и низкие температуры помешали уборке урожая в Хакасии

В Хакасии продолжаются проблемы с уборкой урожая из-за непогоды. Снегопад и резкие перепады температур привели к тому, что многие сельскохозяйственные предприятия были вынуждены прекратить работу на полях.
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