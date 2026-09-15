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Скейт-парк и беговые дорожки: депутаты Думы Иркутска вкладывают миллионы в спорт своих округов

Скейт-парк и беговые дорожки: депутаты Думы Иркутска вкладывают миллионы в спорт своих округов

ИРКУТСК, 15 сентября, ФедералПресс. В Иркутске сразу в двух округах – № 1 и № 12 – при поддержке местных депутатов появляются новые спортивные объекты.

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