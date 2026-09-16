Лавров: размещение западных войск на Украине сочтут объявлением войны

Сергей Лавров предупредил, что Россия расценит размещение западных военных на Украине как объявление войны, подчеркнув готовность ответить на нападение со стороны Европы.
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