Фронт рушится: ВСУ отступают: Юрий Подоляка в свежей сводке от 27.12.2024, последние новости

Последние новости от Юрия Подоляки из зоны СВО на 27 декабря 2024 года. Российские войска продолжают наступление в Донецкой области, продвигаясь в районах Курахово, Большой Новоселки и Селидово, методично разрезая группировки ВСУ.
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