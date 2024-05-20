Для поисков вертолета Раиси в Иран отправился первый самолет МЧС

Из аэропорта Жуковский в Иран вылетел первый самолет Ил-76 МЧС России. Его снарядили необходимым оборудованием, также на борту находятся кинологические расчеты и высокопроходимая техника для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции пропавшего вертолета.