Для поисков вертолета Раиси в Иран отправился первый самолет МЧС

Из аэропорта Жуковский в Иран вылетел первый самолет Ил-76 МЧС России. Его снарядили необходимым оборудованием, также на борту находятся кинологические расчеты и высокопроходимая техника для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции пропавшего вертолета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии