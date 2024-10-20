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UnHerd: фон дер Ляйен планирует устроить переворот в Еврокомиссии

UnHerd: фон дер Ляйен планирует устроить переворот в Еврокомиссии

Колумнист британского портала UnHerd Томас Фази заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скрытно стремится к изменениям в ЕК, направленным на усиление полномочий и превращение ее в наднациональный авторитарный орган.

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