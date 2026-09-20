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Психологи нашли ещё одну причину хронической усталости

Психологи нашли ещё одну причину хронической усталости

Психолог Никки-Энн Уилсон предупредила: накопление несделанных задач способно изматывать психику даже тогда, когда человек внешне ничем не занят.

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