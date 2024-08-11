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Царьград

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Цель номер один. Зачем ВСУ хотели убить военкора Поддубного

Цель номер один. Зачем ВСУ хотели убить военкора Поддубного

"Поддубный погиб" – новости с такими заголовками облетели 7 августа едва ли не все СМИ и телеграм-каналы.

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Комментарии
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Р
Рекрут
а остальных пытаются убить,  получается просто так? зачем выдавать желаемое за действительность, а автор? Что за маразм то? Всем же понятно, что он просто появился там, где были  дроны противника и все... уймитесь уж, оголтелые
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17 час.

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