😥В Севастополе из-за пожара три человека попали в больницу Как сообщает ГУ МЧС России по городу, в многоэтажке на первом этаже загорелась квартира, площадь пожара – 15 «квадратов».
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😥В Севастополе из-за пожара три человека попали в больницу Как сообщает ГУ МЧС России по городу, в многоэтажке на первом этаже загорелась квартира, площадь пожара – 15 «квадратов».