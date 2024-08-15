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Политика как она есть

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WP: Кеннеди-младший хотел место в администрации Харрис

WP: Кеннеди-младший хотел место в администрации Харрис

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший стремился встретиться с вице-президентом Камалой Харрис, надеясь получить должность в американской администрации в случае ее победы на выборах.

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