Угнанный Ferrari F512 M нашли спустя 28 лет

Лондонская полиция обнаружила украденный Ferrari F512 M бывшего гонщика Формулы-1 Герхарда Бергера. В апреле 1995 года у австрийского пилота Ferrari Формулы-1 Герхарда Бергера украли его новый спорткар F512 M после Гран-при Сан-Марино в Италии.
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