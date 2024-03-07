Угнанный Ferrari F512 M нашли спустя 28 лет

Лондонская полиция обнаружила украденный Ferrari F512 M бывшего гонщика Формулы-1 Герхарда Бергера. В апреле 1995 года у австрийского пилота Ferrari Формулы-1 Герхарда Бергера украли его новый спорткар F512 M после Гран-при Сан-Марино в Италии.