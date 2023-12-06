Не только демонстрация силы: зачем Путин полетел в ОАЭ

Последние дни столица Объединенных Арабских Эмиратов стала центром международных встреч. Мало того, что в Дубае проходит международная климатическая конференция COP28, страну в составе большой делегации посетил российский лидер для обсуждения экономических и геополитических вопросов.
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