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Большинство россиян стали уважать тех, кто умеет зарабатывать

За четверть века доля россиян, которые уважают состоятельных сограждан, выросла более чем вдвое, с 37% в 2001 году до 73% в 2026 году, следует из опроса ВЦИОМ.

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