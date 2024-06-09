Тайна убийства общественника Антона Еговцева: что на самом деле с ним случилось и при чем здесь Пугачева и Галкин*

Пугачева и Галкин. Фото: tvcenter.ru7 июня 2022 года стал днем, который запомнится многим надолго. В этот день стало известно о необъяснимой смерти Антона Еговцева, зампредседателя общественного движения «Зов народа».
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