Resident Evil 7, Resident Evil 4 и Resident Evil Origins получили возрастной рейтинг от ESRB для Xbox Series ...

Resident Evil 7, Resident Evil 4 и Resident Evil Origins получили возрастной рейтинг от ESRB для Xbox SeriesПохоже, Capcom готовит переиздания не только Resident Evil 6, но и нескольких других игр серии Resident Evil на текущих консолях, таких как PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
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