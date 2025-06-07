В преддверии Дня России мошенники изобрели новую схему обмана через Telegram

Об этом рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества. По словам специалистов, мошенники распространяют Telegram-боты через спам-рассылки и рекламу - они предлагают россиянам принять участие в "розыгрыше призов от государства" к празднику, обещая миллион рублей в качестве выигрыша.