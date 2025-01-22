Захарова прокомментировала приход Трампа к власти

С приходом к власти в США Дональда Трампа ценности, которые продвигались в Штатах при предыдущей администрации, оказались «выброшены в корзину» и были объявлены вне закона, они превратились в «антиценности», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.