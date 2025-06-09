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SPORT24.ru

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Губерниев жестко отреагировал на слова Гашека про Овечкина: «Абсолютная шизофрения. Не знаю, можно ли это вылечить»

Губерниев жестко отреагировал на слова Гашека про Овечкина: «Абсолютная шизофрения. Не знаю, можно ли это вылечить»

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жестко отреагировал на слова чешского экс-хоккеиста, двукратного обладателя Кубка Стэнли и олимпийского чемпиона Доминика Гашека.

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