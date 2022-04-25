Ловлю столько щуки, что жена устала чистить. Актуальный метод ловли хищника, о котором мало кто знает

Всех приветствую на своем сайте! Раньше я ходил на рыбалку и ловил по 2-3 рыбы за ночь, но около года назад я начал сидеть на рыболовных форумах и понял, что иногда это не просто вопрос везения.
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