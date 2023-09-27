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Китай

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Высокопоставленный китайский дипломат встретился с назначенным председателем COP28

Пекин, 26 сентября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И во вторник в Пекине провел встречу с назначенным председателем 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата /COP28/, специальным посланником Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам изменения климата Султаном бен Ахмедом аль-Джабером.

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