Гутерриш призвал остановить кошмар в Газе после обнаружения 6 тел заложников

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в воскресенье, 1 сентября, призвал освободить всех заложников радикального палестинского движения ХАМАС и прекратить войну в секторе Газа на фоне новостей об обнаружении в анклаве шести погибших заложников.
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