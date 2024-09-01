Гутерриш призвал остановить кошмар в Газе после обнаружения 6 тел заложников

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в воскресенье, 1 сентября, призвал освободить всех заложников радикального палестинского движения ХАМАС и прекратить войну в секторе Газа на фоне новостей об обнаружении в анклаве шести погибших заложников.