ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 956 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Всем понятно,что Байдена выюралилищьбы не трампа.Был бы зомби,или мумич,и их бы выюрали лищь бы нп Трампа,который сам...Джордж Клуни похв...
  • Eduard
    Давно не слышали выскочку Клуни! Чуть зад престареломудураку не лижит!Джордж Клуни похв...
  • Eduard
    Что-то с умом артистов стало!Джордж Клуни похв...

Гутерриш призвал остановить кошмар в Газе после обнаружения 6 тел заложников

Гутерриш призвал остановить кошмар в Газе после обнаружения 6 тел заложников

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в воскресенье, 1 сентября, призвал освободить всех заложников радикального палестинского движения ХАМАС и прекратить войну в секторе Газа на фоне новостей об обнаружении в анклаве шести погибших заложников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх