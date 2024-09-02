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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Бетиса» Форнальс на вопрос о «неудержимом» Мбаппе: «Если бы он был неудержим, он бы забил в первой игре, разве нет?»

Нападающий мадридского клуба сделал дубль в матче с «Бетисом» (2:0) – это его первые голы в Ла Лиге.  После игры полузащитника команды из Севильи Форнальса спросили, является ли французский футболист неудержимым.

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