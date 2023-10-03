Россияне назвали лучшего певца 2023 года

33% россиян назвали лучшим певцом в этом году исполнителя SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, в котором приняли участие 1600 жителей страны старше 18 лет.
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