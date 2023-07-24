Ну просто маскарад. Внимательно читаем заявление бывшего Министра Обороны Греции и ныне действующего политика Паноса Камменоса : "Пожары в Греции не потушить без российской помощи.
Русские братушки, выручайте...
Комментарии
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НС
Нина Синельникова
Уверен, президент предоставит им амфибии. Православные как-никак, жалко. А оружие и снаряды - так а кто их видел? Дм. Сергеевич скажет, что не видел
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8 час.
Игорь Кузнецов
Будет официальное обращение - надо рассмотреть. При этом какие гарантии что наши самолёты будут обслужены и возвращены в Россию? Их нет.
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7 час.
Леонид Руси
Пусть помогают хохлы, ляхи и пиндосы с немчиками... ))) А мы класть хотели на Гейропу сатанистов. Помогать скотам Гейропы... это себя не уважать...
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2 час.
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