Русские братушки, выручайте...

НС Нина Синельникова Уверен, президент предоставит им амфибии. Православные как-никак, жалко. А оружие и снаряды - так а кто их видел? Дм. Сергеевич скажет, что не видел

Игорь Кузнецов Будет официальное обращение - надо рассмотреть. При этом какие гарантии что наши самолёты будут обслужены и возвращены в Россию? Их нет.