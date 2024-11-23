Минобороны раскрыло новые потери ВСУ в Курской области

За последние сутки ВСУ понесли значительные потери на Курском направлении. Согласно информации Минобороны РФ, было уничтожено до 360 украинских бойцов, а также большое количество военной техники, включая две боевые машины пехоты западного производства.
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