Маркифф Моррис – о травме: «Представьте, что 130-килограммовая туша на полной скорости влетает вам в позвоночник»

Форвард «Майами» Маркифф Моррис прокомментировал твит Legion Hoops, который посвящен его травме в результате столкновения с центровым «Денвера» Николой Йокичем.
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