Lufthansa приостановила авиасообщение с Ираном из-за опасной обстановки

Немецкая авиакомпания Lufthansa временно приостановит авиасообщение с Ираном из-за опасной обстановки на Ближнем Востоке, так как Израиль может готовиться к ответному удару Тегерана за авиаудар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля.
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