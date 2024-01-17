В Госдуме обсудят наказание для родителей детей, занимающихся травлей в школе

В Госдуме пройдет первое заседание рабочей группы по разработке законопроекта, направленного против травли в школах, сообщила в беседе с РИА Новости первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.
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