Невеста ждала из тюрьмы, но не позвала дочь от русской любовницы: трехдневная свадьба теннисиста Бориса Беккера

Теннисист Борис Беккер известен на весь мир не только успехами в спорте, но и скандалами. На этот раз мужчину, женившегося в третий раз, обвинили в том, что он не пригласил на свадьбу дочь, которую ему родила россиянка.
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