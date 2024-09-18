Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 213 подписчиков

Невеста ждала из тюрьмы, но не позвала дочь от русской любовницы: трехдневная свадьба теннисиста Бориса Беккера

Невеста ждала из тюрьмы, но не позвала дочь от русской любовницы: трехдневная свадьба теннисиста Бориса Беккера

Теннисист Борис Беккер известен на весь мир не только успехами в спорте, но и скандалами. На этот раз мужчину, женившегося в третий раз, обвинили в том, что он не пригласил на свадьбу дочь, которую ему родила россиянка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
p
patentlil
ОЧЕНЬ &quot;интересно&quot;, особенно 56-и летний, который выглядит на все 70 лет.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх