В Казани журналисты и общественники приняли участие в акции «Один день с инспектором ПДН»

В рамках акции «Один день с инспектором ПДН», приуроченной к 90-летию образования службы, председатели Общественного совета при МВД по Республике Татарстан и корреспондент информационно-новостного портала KazanFirst ознакомились с деятельностью инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции «Савиново» УМВД России по г.