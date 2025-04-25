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В Казани журналисты и общественники приняли участие в акции «Один день с инспектором ПДН»

В рамках акции «Один день с инспектором ПДН», приуроченной к 90-летию образования службы, председатели Общественного совета при МВД по Республике Татарстан и корреспондент информационно-новостного портала KazanFirst ознакомились с деятельностью инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции «Савиново» УМВД России по г.

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