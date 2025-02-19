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Царьград

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Трамп ограничивает Маска: конфликты интересов угрожают космическому участию

Трамп ограничивает Маска: конфликты интересов угрожают космическому участию

Президент США Дональд Трамп заявил, что участие Илона Маска в государственных проектах, особенно в космических технологиях, будет ограничено в случае возникновения конфликтов интересов.

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