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Более половины россиян заявили, что дети лучше умеют откладывать деньги

Более половины россиян заявили, что дети лучше умеют откладывать деньги

Для ребенка от 6 до 13 лет около половины опрошенных предпочли бы банковскую карту с функцией родительского контроля Более половины российских родителей считают, что их дети справляются с накоплением денег лучше взрослых.

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