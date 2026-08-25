Более половины россиян заявили, что дети лучше умеют откладывать деньги

Для ребенка от 6 до 13 лет около половины опрошенных предпочли бы банковскую карту с функцией родительского контроля Более половины российских родителей считают, что их дети справляются с накоплением денег лучше взрослых.
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