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Банки стали отказывать в ипотеке по одобренным условиям

Банки стали отказывать в ипотеке по одобренным условиям

Примерно 30% россиян, которые получили одобрение на ипотечный кредит в августе-сентябре, не смогли взять его на утвержденных условиях, сообщила «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

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