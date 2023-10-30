Банки стали отказывать в ипотеке по одобренным условиям

Примерно 30% россиян, которые получили одобрение на ипотечный кредит в августе-сентябре, не смогли взять его на утвержденных условиях, сообщила «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.