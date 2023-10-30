Банки стали отказывать в ипотеке по одобренным условиям

Примерно 30% россиян, которые получили одобрение на ипотечный кредит в августе-сентябре, не смогли взять его на утвержденных условиях, сообщила «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии