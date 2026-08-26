Мексика: Четверо предполагаемых боевиков картеля были убиты в ходе столкновений с солдатами Национальной гвардии на федеральной трассе 23 в муниципалитете Тепечитлан, штат Сакатекас, во второй половине дня 25 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии