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Контрафронт

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Мексика: Четверо предполагаемых боевиков картеля были убиты в ходе столкновений с солдатами...

Мексика: Четверо предполагаемых боевиков картеля были убиты в ходе столкновений с солдатами Национальной гвардии на федеральной трассе 23 в муниципалитете Тепечитлан, штат Сакатекас, во второй половине дня 25 августа.

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