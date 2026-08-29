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АвтоИдеи

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Tank 300 как семейный экспедиционник: опыт владения, тюнинг и реальные затраты

Tank 300 как семейный экспедиционник: опыт владения, тюнинг и реальные затраты

Когда разговор заходит о выборе автомобиля, который должен одинаково уверенно чувствовать себя и на трассе, и в глубокой колее, я всё чаще вспоминаю историю появления в нашей семье Tank 300.

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