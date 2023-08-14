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Куат Хамитов анонсировал свой следующий бой

Казахстанский боец Куат Хамитов (24-8-1) анонсировал свое возвращение в октагон: «20 октября состоится мой следующий бой.

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