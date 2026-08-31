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Путин на встрече с Си Цзиньпином в Бишкеке предложил бессрочный безвиз с КНР

Путин на встрече с Си Цзиньпином в Бишкеке предложил бессрочный безвиз с КНР

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и сразу отправился на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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