Дозорцев обходит Москву: кого прикрывает бывший министр? 

Как бывший пермский министр Дозорцев связан с бывшим топ-менеджером Уралкалия Владиславом Баумгертнером, проходившим по делу о злоупотреблении властью и служебными полномочиями, и не менее неоднозначным Мошковичем? Детали выяснял корреспондент УтроNews.