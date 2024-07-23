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  • Астон Мартин
    а кто тебя разберет , мужик вы или баба , нигде не указано ...Зюганов открывает...
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    вы видимо с особой остротой портите воздух , остренько смердите 😀Зюганов открывает...
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    Все при деле, а воз и ныне там.В России может по...

Дозорцев обходит Москву: кого прикрывает бывший министр? 

Дозорцев обходит Москву: кого прикрывает бывший министр? 

Как бывший пермский министр Дозорцев связан с бывшим топ-менеджером Уралкалия Владиславом Баумгертнером, проходившим по делу о злоупотреблении властью и служебными полномочиями, и не менее неоднозначным Мошковичем? Детали выяснял корреспондент УтроNews.

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