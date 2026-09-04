В Боснии и Герцеговине при нападении с ножом во дворе школы ранены два человека

В Боснии и Герцеговине 15-летняя школьница ранила ножом двух учениц во дворе учебного заведения, пишет Klix со ссылкой на местную полицию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сжимают кольцо окружения: ВС РФ продолжают уничтожать формирования ВСУ в Харьковской области
- В ответ на угрозы Зеленского: в Минобороны заявили, что Россия нарастит удары по объектам на Украине
- От завода «Фламинго» до табачной фабрики: ВС РФ нанесли массированный удар по целям в Киеве и семи областях Украины
Свежие комментарии
- ХЛ Markíza: мать уче...
- ВС В ФСБ заявили, чт...
- ХЛ Москвичка лишилас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым