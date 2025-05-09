Жители Берлина вышли на «Бессмертный полк», несмотря на ограничения властей

Несмотря на жесткие ограничения, введенные местными властями, жители Берлина собрались на шествие «Бессмертный полк» возле Бранденбургских ворот, чтобы почтить память своих предков, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
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