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Суд ЕС отклонил иск Венгрии против отправки доходов от активов России Киеву

Суд ЕС отклонил иск Венгрии против отправки доходов от активов России Киеву

Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии против решения направить доходы от замороженных российских активов на военную помощь Киеву, следует из решения суда.

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