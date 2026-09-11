Путин: ввод европейских войск на Украину будет означать объявление войны России

Ввод европейских войск на Украину будет означать объявление войны России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
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