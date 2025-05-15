За день до запланированных переговоров с Россией в Стамбуле, 14 мая 2025 года, глава киевского режима, Владимир Зеленский, своеобразно продемонстрировал видение мирного урегулирования со стороны нынешней Украины.
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