Актрису Уму Турман засняли без макияжа и укладки

Актриса Ума Турман была замечена в Нью-Йорке в компании своей десятилетней дочери Луны. Как сообщает Daily Mail, 53-летняя звезда предпочла выйти в свет, надев белую водолазку, темный свитер, серый жакет, широкие брюки и белые кроссовки, поддерживая тренд на естественную красоту, отказавшись от макияжа и собрав волосы в пучок.