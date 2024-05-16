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Быстрое продвижение группировки войск «Север» позволит создать буферную зону

Быстрое продвижение группировки войск «Север» позволит создать буферную зону

Наступление группировки войск ВС РФ «Север» на харьковском направлении продолжается. Как оказалось, выстраиваемая линия обороны ВСУ на этом направлении оказалась слабой, поэтому удалось сделать большой бросок вперёд и быстро набрать высокий темп.

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