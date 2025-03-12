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Царьград

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Украинские силы обстреляли ДНР: 32 боеприпаса в 13 атаках, погибли мирные жители

Украинские силы обстреляли ДНР: 32 боеприпаса в 13 атаках, погибли мирные жители

Украинские войска за последние сутки совершили 13 обстрелов территории ДНР, выпустив 32 боеприпаса. В результате атак на горловском направлении погиб мирный житель, еще один получил ранения.

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