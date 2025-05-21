MWM назвал потенциальных покупателей Су-57 в Юго-Восточной Азии

Российский Су-57 примет участие в международной выставке морской и аэрокосмической техники LIMA 2025 в Малайзии, что можно расценивать как часть усилий по продвижению этого самолета на рынки стран Юго-Восточной Азии, сообщает Military Watch Magazine.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии