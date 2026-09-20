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Ивановские новости

2 подписчика

В Ивановской области в единый день голосования на 10:00 явка избирателей составила 47,45%

В Ивановской области в единый день голосования на 10:00 явка избирателей составила 47,45%

На 10:00 явка избирателей в Ивановской области составила 47,45%, самая высокая активность в Комсомольской, Гаврилово-Посадской и Пучежской территориях.

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