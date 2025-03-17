Мужик-«хамелеон» из Суджи, хваливший ВСУ, а потом наших, взорвал Сеть

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Комментарии
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ШКИПЕР
Мы не осуждаем, мы констатируем - мужик шибко хитрожопый, такой и в следующий раз предаст.
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6 час.
Людмила Лиханова
Посмотрите на нижнее фото...да  видно же хитрожопость: глазки прищурил, опустил, улыбочка кривая.   По Станиславскому: НЕ ВЕРЮ!. А полез вперед из страха за свою шкуру, знает, что соседи сдадут, вот и постарался раньше от их показаний и отмываться. ГНИДА. Такие сдадут, продадут и будет корректировщиком. Судить и отправить исправляться. Пропустить через полиграф и там немало вылезет дерьма.
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6 час.
Юрий Черепнин
Такого дерьма и в кремлёвском Ватикане навалом
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3 час.
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