Мужик-«хамелеон» из Суджи, хваливший ВСУ, а потом наших, взорвал Сеть

Мы не осуждаем, мы констатируем - мужик шибко хитрожопый, такой и в следующий раз предаст.

Людмила Лиханова

Посмотрите на нижнее фото...да видно же хитрожопость: глазки прищурил, опустил, улыбочка кривая. По Станиславскому: НЕ ВЕРЮ!. А полез вперед из страха за свою шкуру, знает, что соседи сдадут, вот и постарался раньше от их показаний и отмываться. ГНИДА. Такие сдадут, продадут и будет корректировщиком. Судить и отправить исправляться. Пропустить через полиграф и там немало вылезет дерьма.